В Венгрии призвали ЕС выстраивать отношения с Россией

Венгерский министр по делам ЕС Бока: Евросоюз нуждается в отношениях с Россией

Странам Европейского союза (ЕС) необходимо думать о выстраивании отношений с Россией в контексте разработки новой архитектуры европейской безопасности. Об этом заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока в беседе с Kurier.

По его словам, отношения между Москвой и Киевом не должны влиять на этот процесс. «Мы должны говорить об архитектуре европейской безопасности, а значит, и о России. ЕС и страны-члены нуждаются в отношениях с Россией», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о планах в отношениях с Европой, отметив, что Москва не навязывает себя и «не захлопывает дверь». Он также прокомментировал выражение «окно в Европу», заявив, что этот термин некорректен, так как «залезать все время в окно и рвать штаны — не лучшее занятие».