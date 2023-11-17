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02:56, 17 ноября 2023Мир

В Венгрии призвали ЕС выстраивать отношения с Россией

Венгерский министр по делам ЕС Бока: Евросоюз нуждается в отношениях с Россией

Фото: Yves Herman / Reuters

Странам Европейского союза (ЕС) необходимо думать о выстраивании отношений с Россией в контексте разработки новой архитектуры европейской безопасности. Об этом заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока в беседе с Kurier.

По его словам, отношения между Москвой и Киевом не должны влиять на этот процесс. «Мы должны говорить об архитектуре европейской безопасности, а значит, и о России. ЕС и страны-члены нуждаются в отношениях с Россией», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о планах в отношениях с Европой, отметив, что Москва не навязывает себя и «не захлопывает дверь». Он также прокомментировал выражение «окно в Европу», заявив, что этот термин некорректен, так как «залезать все время в окно и рвать штаны — не лучшее занятие».

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      Марина Совина
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