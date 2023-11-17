В WhatsApp появилась новая функция

WABetaInfo: в мессенджере появились чаты с помощниками на базе ИИ

В мессенджере WhatsApp появились чаты с виртуальными помощниками, работающими на базе искусственного интеллекта (ИИ). О новой функции сообщается на портале WABetaInfo.

Авторы портала отметили, что в новой версии мессенджера в списке переписок появились чаты с ИИ-ассистентами. В меню чатов появилась специальная иконка, нажав на которую можно начать общение с виртуальным помощником.

Специалисты WABetaInfo также отметили, что ИИ-помощники призваны консультировать пользователей по разным вопросам и «помогать в повседневной жизни». Нововведение доступно в версии приложения 2.23.24.26. При этом на портале отметили, что функция доступна только некоторым пользователям.

О том, что в мессенджере появятся помощники, работающие на базе ИИ, стало известно в сентябре. Отмечалось, что сообщения пользователя, отправленные в чат с виртуальным ассистентом, будут защищены сквозным шифрованием, и сотрудники компании не смогут узнать их содержание.