WABetaInfo: в мессенджере WhatsApp появятся помощники, работающие на основе ИИ

Популярный мессенджер WhatsApp анонсировал еще одно нововведение: в приложении появятся помощники, работающие на основе искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает WABetaInfo.

По данным портала, с помощью ИИ-ассистентов пользователи смогут создавать качественный контент. Также у них будет возможность консультироваться с помощниками по разным вопросам.

При этом уточняется, что компания будет иметь доступ к сообщениям ассистента. Как объяснили в WhatsApp, это необходимо для улучшения качества работы ИИ. Сообщения пользователей будут защищены сквозным шифрованием, то есть сотрудники компании не смогут получить доступ к содержащейся в них информации.

Когда ИИ-помощники станут доступны для пользователей, не уточняется.

13 сентября WhatsApp объявил о запуске каналов. В компании описали новую функцию как «простой, надежный и конфиденциальный способ следить за важными новостями от людей и организаций». После этого в России заговорили о возможной блокировке мессенджера. В частности, депутат Госдумы Александр Хинштейн допустил, что в случае появления каналов работу сервиса могут ограничить в стране. Позднее стало известно, что WhatsApp не будет запускать эту функцию в России из-за риска блокировки.