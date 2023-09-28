Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:41, 28 сентября 2023Интернет и СМИ

WhatsApp анонсировал еще одно нововведение

WABetaInfo: в мессенджере WhatsApp появятся помощники, работающие на основе ИИ

Фото: Štefan Štefančík / Unsplash

Популярный мессенджер WhatsApp анонсировал еще одно нововведение: в приложении появятся помощники, работающие на основе искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает WABetaInfo.

По данным портала, с помощью ИИ-ассистентов пользователи смогут создавать качественный контент. Также у них будет возможность консультироваться с помощниками по разным вопросам.

При этом уточняется, что компания будет иметь доступ к сообщениям ассистента. Как объяснили в WhatsApp, это необходимо для улучшения качества работы ИИ. Сообщения пользователей будут защищены сквозным шифрованием, то есть сотрудники компании не смогут получить доступ к содержащейся в них информации.

Когда ИИ-помощники станут доступны для пользователей, не уточняется.

13 сентября WhatsApp объявил о запуске каналов. В компании описали новую функцию как «простой, надежный и конфиденциальный способ следить за важными новостями от людей и организаций». После этого в России заговорили о возможной блокировке мессенджера. В частности, депутат Госдумы Александр Хинштейн допустил, что в случае появления каналов работу сервиса могут ограничить в стране. Позднее стало известно, что WhatsApp не будет запускать эту функцию в России из-за риска блокировки.

Что думаешь? Оцени!
    Евгения Наумова
    Обсудить
    Последние новости

    Умер сыгравший Дамблдора в «Гарри Поттере» актер Майкл Гэмбон

    Раскрыт уникальный способ купить дешевое жилье

    Российскому бизнесу пообещали нелегкую жизнь

    В США оценили применение Украиной против России ракет ATACMS с кассетной частью

    Зеленский признал отсутствие данных о поставке иранских ракет России

    Расходы на охрану воздуха впервые превысили траты на ископаемое топливо

    Названы сроки окончания бабьего лета в Москве

    Внешность Дженнифер Лоуренс раскритиковали в сети фразой «что с лицом»

    Украинского военного приговорили к 20 годам колонии за убийство мирного жителя

    Павел Деревянко рассказал об обмане бывшего друга на 45 миллионов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости