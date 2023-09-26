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02:34, 26 сентября 2023Интернет и СМИ

WhatsApp передумал запускать каналы в России из-за риска блокировки

WhatsApp решил не запускать каналы в России на фоне угрозы блокировки

Фото: Ravi Sharma / Unsplash

Мессенджер WhatsApp передумал запускать функцию каналов в России из-за риска блокировки, передает The Moscow Times.

«Продукт не будет доступен для пользователей внутри России в ближайшее время», — говорится в публикации. При этом уточняется, что в других странах эта функция заработает в ближайшие недели.

Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн допустил блокировку WhatsApp в России после запуска новостных каналов в мессенджере. Он предположил, что в каналах могут публиковать информацию, которая будет носить антироссийский характер.

При этом, по словам главы Минцифры Максута Шадаева, вопрос о блокировке мессенджера WhatsApp и видеохостинга YouTube в России не стоит в повестке дня.

О том, что WhatsApp запустит функцию каналов, стало известно 13 сентября.

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    Марина Совина
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