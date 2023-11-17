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14:24, 17 ноября 2023Бывший СССР

В Запорожской области сообщили о закреплении позиций в Пятихатках за ВС России

Рогов: ВС России закрепились на позициях в Пятихатках в Запорожской области

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России закрепились на ранее занятых позициях в селе Пятихатки в Запорожской области. Об этом сообщил глава регионального движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает ТАСС.

«На васильевском направлении наши ребята сейчас накрывают позиции ВСУ в районе Каменского и Степного. Наши закрепились на позициях в Пятихатках, сдвинули серую зону на север», — сказал он.

Ранее Рогов заявил, что слова Владимира Зеленского о намерении продолжить украинское контрнаступление свидетельствуют, что он в отчаянии и загнан в угол.

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