В Запорожской области сообщили о закреплении позиций в Пятихатках за ВС России

Рогов: ВС России закрепились на позициях в Пятихатках в Запорожской области

Вооруженные силы (ВС) России закрепились на ранее занятых позициях в селе Пятихатки в Запорожской области. Об этом сообщил глава регионального движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает ТАСС.

«На васильевском направлении наши ребята сейчас накрывают позиции ВСУ в районе Каменского и Степного. Наши закрепились на позициях в Пятихатках, сдвинули серую зону на север», — сказал он.

Ранее Рогов заявил, что слова Владимира Зеленского о намерении продолжить украинское контрнаступление свидетельствуют, что он в отчаянии и загнан в угол.