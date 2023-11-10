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14:00, 10 ноября 2023Бывший СССР

В Запорожской области назвали слова Зеленского о наступлении отчаянием

Рогов: Зеленский говорит о контрнаступлении, так как загнан в угол
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Kelly Sikkema / Reuters

Слова Владимира Зеленского о планах продолжить контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) свидетельствуют, что он загнан в угол. Заявление украинского главы о наступлении назвал отчаянием глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, его цитирует РИА Новости.

«Он сейчас в отчаянии и загнан в угол. На Украине назревает серьезный политический кризис, в котором Зеленского никто кроме британских служб и небольшой кучки подельников не поддержит», — сказал Рогов и добавил, что главе государства не стоит говорить про следующий год, так как Киеву надо пережить этот.

Помимо этого, как он утверждает, западная сторона понемногу начинает брать курс на снижение уровня оказания финансовой поддержки украинским властям.

Ранее бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер заявил о неспособности ВСУ снова пойти в наступление и подчеркнул, что они потеряли такую возможность. «[Президент Украины Владимир] Зеленский в отчаянии», — отметил он.

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      Кристина Есикова
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