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21:21, 8 ноября 2023Мир

В США заявили о неспособности ВСУ снова пойти в наступление

Экс-разведчик Шаффер заявил о неспособности ВСУ снова пойти в наступление
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер оценил вероятность проведения нового контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он высказался в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Шаффер заявил о неспособности ВСУ снова пойти в наступление и подчеркнул, что они потеряли такую возможность. «[Президент Украины Владимир] Зеленский в отчаянии», — отметил он.

Экс-разведчик добавил, что с самого начала ожидалась неудача ВСУ в контрнаступлении, о чем заявляли военные эксперты. По мнению Шаффера, сейчас российские военные перехватили инициативу, поэтому у них есть возможность постепенно продвигаться вперед.

Ранее Зеленский заявил о планах продолжить наступление. Он признал, что ВСУ в настоящий момент испытывают «определенные трудности», хотя «некоторые люди» рассчитывали на их быстрый успех.

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      Марина Совина
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