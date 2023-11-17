Всемирный банк предоставит Украине 1,1 миллиарда долларов

Шмыгаль заявил, что Украина получит от Всемирного банка 1,1 миллиарда долларов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале рассказал, что Всемирный банк намерен предоставить Киеву ссуду в размере 1,1 миллиарда долларов, которые пойдут на социальные выплаты.

«Украина продолжает привлекать деньги от партнеров. Почти 1,1 миллиарда долларов ссуды от Всемирного банка. Их направим на социальные выплаты, образование, медицину и другие приоритетные нужды», — сказано в сообщении.

По словам политика, помимо этого Киев получит около 162 миллионов евро от Европейского инвестиционного банка, 190 миллионов долларов от Норвегии, а также 70 миллионов долларов от Швейцарии.

Ранее представитель Воздушных сил (ВС) Вооруженных сил Украины Юрий Игнат рассказал, что Устаревшие модификации американских истребителей четвертого поколения F-16 не смогут бороться с российскими Су-35С поколения 4++.