На Украине оценили перспективы устаревших модификаций F-16

ВС Украины: устаревшие модификации F-16 не смогут бороться с российскими Су-35

Устаревшие модификации американских истребителей четвертого поколения F-16 не смогут бороться с российскими Су-35С поколения 4++. Перспективы F-16 оценил представитель Воздушных сил (ВС) Вооруженных сил Украины Юрий Игнат, передает РИА Новости.

«Обычная устаревшая линейка F-16 не сможет противостоять российскому Су-35. Нам нужна модификация F-16, способная получить преимущество в воздухе над российской техникой», — сказал Игнат в эфире всеукраинского телемарафона.

По его словам, устаревшие модификации F-16 можно использовать для борьбы с ракетами и дронами. Игнат отметил, что для получения преимущества в воздухе нужны самолеты, характеристики которых не будут уступать истребителями С-30, Су-35 и истребителю-бомбардировщику Су-34.

В октябре военный эксперт Юрий Кнутов сообщил, что Россия разработала новую тактику уничтожения украинских самолетов, задействовав зенитную ракетную систему С-400 «Триумф» и самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. По его словам, она позволит сбивать не только Су-27 и МиГ-29, но и F-16.

В том же месяце источник РИА Новости рассказал, что настройки российских комплексов радиоэлектронной борьбы оптимизируют для подавления радиолокационных станций истребителей F-16.