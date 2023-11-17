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12:51, 17 ноября 2023Экономика

Европа стала закупать больше СПГ с началом отопительного сезона

GIE: с началом отопительного сезона в ноябре ЕС увеличил импорт СПГ на 16 %

Фото: Aerial-motion / Shutterstock / Fotodom

С началом отопительного сезона в ноябре 2023 года страны Евросоюза (ЕС) резко увеличили импорт сжиженного природного газа (СПГ). Об этом со ссылкой на данные ассоциации европейских операторов газовых хранилищ Gas Infrastructure Europe (GIE) сообщает газета «Ведомости».

Закупки топлива выросли на 16 процентов в месячном выражении несмотря на рекордные запасы в подземных хранилищах газа (ПХГ): 6 ноября их уровень заполненности достиг 99,6 процента.

По мнению старшего аналитика БКС мир инвестиций» Рональда Смита, Европе по-прежнему не хватает газа. Если зима будет холодной, страны объединения могут столкнуться с нехваткой топлива, поэтому они предпочитают не брать газ из хранилищ, а покупать.

Если морозы будут сильными, ЕС может нарастить объемы импорта до исторического максимума, предположил аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман. К началу декабря поставки могут увеличиться на 22–24 процента по сравнению с октябрем, до уровня в 12,2–12,4 миллиарда кубометров.

По информации аналитиков Kpler, в октябре объемы поставок сжиженного природного газа (СПГ) из России оказались максимальными в этом году и достигли уровня в 2,98 миллиона тонн. Прироста удалось добиться во многом за счет роста поставок СПГ в Японию и окончания плановых ремонтных работ на ключевых заводах. Ключевыми покупателями стали Азия и Европа — на их долю пришлось 12,8 и 12,35 миллиона тонн топлива соответственно. Еще 0,5 миллиона тонн РФ отправила в Турцию.

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      Вячеслав Агапов
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