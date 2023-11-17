Вице-премьер рассказал о позитивном общении с лидерами на саммите АТЭС
Оверчук: делегация РФ на саммите АТЭС позитивно пообщалась с некоторыми лидерами
Делегация России на саммите АТЭС позитивно пообщалась с некоторыми лидерами. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Его слова приводит РИА Новости.
«Имели возможность на ногах пообщаться с рядом лидеров. В самом нормальном, позитивном, экономическом ключе», — уточнил зампред правительства.
Ранее в Министерстве иностранных дел (МИД) России заявили, что Запад пытается переманить на свою сторону партнеров Москвы из Средней Азии, используя недобросовестную конкуренцию и шантаж. Уточняется, что Россия учитывает все факторы риска и принимает меры, чтобы обезопасить свои «абсолютно законные отношения от наглого шантажа и недобросовестной конкуренции».