Вице-премьер рассказал о позитивном общении с лидерами на саммите АТЭС

Оверчук: делегация РФ на саммите АТЭС позитивно пообщалась с некоторыми лидерами

Делегация России на саммите АТЭС позитивно пообщалась с некоторыми лидерами. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Его слова приводит РИА Новости.

«Имели возможность на ногах пообщаться с рядом лидеров. В самом нормальном, позитивном, экономическом ключе», — уточнил зампред правительства.

Ранее в Министерстве иностранных дел (МИД) России заявили, что Запад пытается переманить на свою сторону партнеров Москвы из Средней Азии, используя недобросовестную конкуренцию и шантаж. Уточняется, что Россия учитывает все факторы риска и принимает меры, чтобы обезопасить свои «абсолютно законные отношения от наглого шантажа и недобросовестной конкуренции».