Перечислены главные страхи начинающих водителей

Исследование «Ситидрайв»: начинающие водители боятся магистралей и парковки

Среди начинающих водителей 21 процент опасаются широкополосных автомагистралей, еще 21 испытывают трудности с парковкой, 20 опасаются недружелюбного поведения других участников дорожного движения. Это следует из результатов исследования, проведенного «Ситидрайв» и A2:Research.

«60 процентов "новеньких" водителей, только-только окончивших автошколу, почти сразу сели за руль. Из тех, кто выбрал повременить, 16 процентов признались, что не садились за руль из-за собственной неуверенности и страха перед дорогой», — рассказали исследователи.

Выяснилось также, что уже через полгода после завершения обучения в автошколе 82 процента респондентов уверенно чувствовали себя за рулем. При этом 14 процентов так и не начали водить после получения прав.

Основные трудности, которые смущали большинство начинающих водителей, — это страх широкополосных магистралей (21 процент), сложности с парковкой (21 процент) и недружелюбное поведение других участников движения (20 процентов) исследование Ситидрайв и A2:Research

При этом результаты опроса показали, что 66 процентов водителей не испытывают негативных эмоций по отношению к новичкам. 34 процента также стараются по возможности уступать и пропускать тех, чьи машины отмечены специальным знаком.

«Интересно, что 55 процентов отметили, что рассматривают варианты дополнительного обучения после получения прав, чтобы чувствовать себя увереннее за рулем. На занятия с инструктором уже решились 37 процентов респондентов», — выяснили аналитики.

Ранее выяснилось, что по итогам первых трех кварталов 2023 года россияне потратили на китайские автомобили в общей сложности 1,02 триллиона рублей. В общем на машины за это время было потрачено 1,88 триллиона рублей, таким образом, траты на китайские авто составили большую часть этой суммы.