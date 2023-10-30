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14:40, 30 октября 2023Экономика

Россияне потратили больше триллиона рублей на китайские авто

«Автостат-Инфо»: россияне потратили 1,02 триллиона рублей на китайские машины

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

По итогам первых трех кварталов 2023 года россияне потратили в общей сложности 1,02 триллиона рублей на китайские автомобили. Об этом сообщает Autonews со ссылкой на данные аналитиков компании «Автостат-Инфо».

Этот объем составил большую часть от суммы, потраченной на покупку всех автомобилей за указанный период времени (1,88 триллиона рублей). Только за сентябрь китайские автокомпании заработали на российском рынке 189 миллиардов рублей. При этом больше всего денег (105 миллиардов) за первые девять месяцев этого года граждане потратили на покупку кроссоверов Cherry Tiggo 7 Pro, уточнили эксперты.

На втором месте оказался еще один внедорожник — Haval Jolion. С января по сентябрь россияне потратили на покупку модели в общей сложности 74,6 миллиарда рублей. Эти машины производятся на заводе китайского бренда в Тульской области. Замкнули тройку лидеров автомобили Omoda C5. На продажах этих машин по итогам трех кварталов было заработано 69,6 миллиарда.

О высоких доходах китайских автоконцернов на российском рынке сообщалось еще в конце сентября. Тогда эксперты подсчитали, что по итогам 2022 года суммарные объемы выручки производителей из КНР составили 346 миллиардов рублей. Этот показатель увеличился на 91 процент в годовом выражении. Доходы одного только бренда Chery за 12 месяцев выросли до 147,4 миллиарда рублей.

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      Анатолий Акулов
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