Вован отреагировал на предупреждение европейских политиков о звонках пранкеров

Пранкер Вован: несмотря на предупреждения, политики Запада попадаются в ловушку

Многие западные политики, несмотря на предупреждения спецслужб, продолжают попадаться в ловушку российских пранкеров Вована (Владимира Кузнецова) и Лексуса (Алексея Столярова). Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал сам Вован.

Пранкер сообщил, что во время разговоров с западными политиками разоблачений не было никогда. «Мы очень профессионально работаем. Я недавно смотрел интервью бывшего премьер-министра Латвии, который сказал, что в разговоре ничего подозрительного не было, и с ним общался человек как типичный африканец», — отреагировал он.

Если же разоблачение пранкеров происходит, то, по словам Вована, это случается на стадии согласования, когда идет общение с офисом того или иного политика и его помощниками.

«Здесь могут проверить и оборвать контакты, а в самом разговоре нет. Но мы тоже усложняемся, можно сказать, и какие-то более изощренные схемы порой придумываем», — заявил собеседник издания.

Также он сообщил, что не только спецслужбы Германии предупреждают своих политиков о возможных звонках российских пранкеров. «Еще в 2022 году был пранк с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом, и оказалось, что после этого пранка британские спецслужбы рассылали такие же письма, но уже по европейским своим коллегам с предупреждениями. Но эти письма не помогли им», — сказал пранкер.

Очень много политиков становятся марионетками и даже не скрывают это. И их команды тоже. Они даже не читают письма, которые им присылают. Поэтому нам до сих пор удается так филигранно их разводить. Я думаю, что особо каких-то проблем здесь не будет Вован пранкер

Ранее федеральное ведомство по охране конституции Германии предостерегло немецких политиков от возможных звонков Вована и Лексуса, направив соответствующую инструкцию. Так, им порекомендовали «проверять личности тех, кто звонит, обращать внимание на измененные адреса электронной почты и прекращать разговор, как только возникают сомнения в реальности того, с кем ведется беседа».