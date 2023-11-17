В Германии предостерегли политиков от звонков пранкеров Вована и Лексуса

Bild: контрразведка Германии предупредила политиков о звонках Вована и Лексуса

Федеральное ведомство по охране конституции Германии предостерегло немецких политиков от возможных звонков российских пранкеров Вована (Владимира Кузнецова) и Лексуса (Алексея Столярова), направив соответствующую инструкцию. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Ведомства федеральных земель получили «письма-предупреждения» о том, что политикам могут поступить звонки от «интернет-шутников» из России. В них контрразведка перечислила меры предосторожности, которые необходимо соблюдать представителям власти.

Так, им порекомендовали «проверять личности тех, кто звонит, обращать внимание на измененные адреса электронной почты и прекращать разговор, как только возникают сомнения в реальности того, с кем ведется беседа». В ведомстве также назвали подобные предупреждения важными «превентивными мерами против российской кампании по дезинформации».

Ранее дипломатический советник премьер-министра Италии Джорджи Мелони Франческо Тало подал в отставку после беседы Мелони с российскими пранкерами. Премьер-министр заявила, что к решению вопросов, связанных с этим звонком, «не подошли должным образом».

1 ноября Вован и Лексус опубликовали запись беседы с Мелони. В ней политик сообщила, что многие западные страны устали помогать Украине. Также она заявила о том, что украинское контрнаступление «возможно, идет не так, как они ожидали». Экс-премьер Италии Джузеппе Конте назвал случившееся «провалом планетарного масштаба».