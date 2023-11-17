Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:01, 17 ноября 2023Интернет и СМИ

В Германии предостерегли политиков от звонков пранкеров Вована и Лексуса

Bild: контрразведка Германии предупредила политиков о звонках Вована и Лексуса

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Федеральное ведомство по охране конституции Германии предостерегло немецких политиков от возможных звонков российских пранкеров Вована (Владимира Кузнецова) и Лексуса (Алексея Столярова), направив соответствующую инструкцию. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Ведомства федеральных земель получили «письма-предупреждения» о том, что политикам могут поступить звонки от «интернет-шутников» из России. В них контрразведка перечислила меры предосторожности, которые необходимо соблюдать представителям власти.

Так, им порекомендовали «проверять личности тех, кто звонит, обращать внимание на измененные адреса электронной почты и прекращать разговор, как только возникают сомнения в реальности того, с кем ведется беседа». В ведомстве также назвали подобные предупреждения важными «превентивными мерами против российской кампании по дезинформации».

Материалы по теме:
«Некоторые просто в шарагу пошли обратно» Как изменилась жизнь российских блогеров за год без TikTok?
«Некоторые просто в шарагу пошли обратно»Как изменилась жизнь российских блогеров за год без TikTok?
9 марта 2023
«Это ж я, Мадонна, не узнал?» Как пранкеры выводят российских чиновников и депутатов на чистую воду
«Это ж я, Мадонна, не узнал?»Как пранкеры выводят российских чиновников и депутатов на чистую воду
19 июня 2017

Ранее дипломатический советник премьер-министра Италии Джорджи Мелони Франческо Тало подал в отставку после беседы Мелони с российскими пранкерами. Премьер-министр заявила, что к решению вопросов, связанных с этим звонком, «не подошли должным образом».

1 ноября Вован и Лексус опубликовали запись беседы с Мелони. В ней политик сообщила, что многие западные страны устали помогать Украине. Также она заявила о том, что украинское контрнаступление «возможно, идет не так, как они ожидали». Экс-премьер Италии Джузеппе Конте назвал случившееся «провалом планетарного масштаба».

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      Хаос, раскол и государственный переворот. Зеленский предупредил об угрозе нового «майдана» на Украине

      Раскрыто позволяющее меньше работать устройство

      Два десятка россиян сняли с рейса в Аргентину без объяснения причин

      Жильцы разрушенного дома в Астрахани много лет жаловались на затопление подвала

      Сжегшему паспорт России певцу Шарлоту пригрозили тюрьмой

      Реакторы крейсера «Адмирал Нахимов» запустят в ноябре

      Нетаньяху отложил посещение раненых военных в больнице из-за опасений протестов

      Россиян предупредили об опасности самовольной перепланировки

      В Финляндии допустили отмену решения о закрытии КПП на границе с Россией

      Названы первые симптомы деменции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости