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16:43, 3 ноября 2023Интернет и СМИ

Советник премьера Италии подал в отставку после ее беседы с Вованом и Лексусом

Советник премьера Италии подал в отставку после разговора Мелони с пранкерами

Фото: Mauro Scrobogna / Globallookpress.com

Дипломатический советник премьер-министра Италии Джорджи Мелони Франческо Тало подал в отставку после ее беседы с российскими пранкерами Вованом и Лексусом. Об этом в пятницу, 3 ноября, сообщило Reuters.

«К решению этого вопроса не подошли должным образом. Мы все сожалеем об этом. Советник Тало взял на себя ответственность», — сказала Мелони, объявляя об уходе в отставку советника.

Ранее сообщалось о том, что дипломатический офис, которым руководит Тало, взял на себя ответственность за разговор Мелони с пранкерами.

Вован и Лексус опубликовали запись беседы с итальянским премьер-министром 1 ноября. В разговоре с Мелони они представились высокопоставленным африканским чиновником. Политик заявила им, в частности, что многие западные страны устали от помощи Украине. Кроме того, она отметила, что украинское контрнаступление «возможно, идет не так, как они ожидали».

Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал произошедшее «провалом планетарного масштаба». Сама Мелони, как стало известно СМИ, пришла в ярость из-за беседы с пранкерами.

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      Маргарита Щигарева
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