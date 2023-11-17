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19:30, 17 ноября 2023Забота о себе

Врач раскрыл способ правильно сдерживать чихание

Врач Ионов: чтобы сдержать чихание, нужно зажать носовые ходы

Фото: Maridav / Shutterstock / Fotodom

Профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов заявил, что сдержанное чихание не приводит к негативным последствиям для организма. Способ правильно делать это он раскрыл в беседе с изданием Life.ru.

По словам врача, порыв чихнуть можно подавить без опасности для здоровья. «При возникновении чувства свербения в носовой полости просто зажмите носовые ходы — никаких негативных последствий от этого не будет», — заявил Ионов и добавил, что после этого чихательный рефлекс прервется.

Тех, кому не удалось остановить чихание, доктор призвал прикрывать рот и нос салфеткой или носовым платком. Ионов объяснил, что бактерии, которые попадают в воздух во время этого процесса, могут быть опасны для самого человека: например, попав на слизистую оболочку глаза, они могут вызвать конъюнктивит и другие инфекции.

Ранее врач, кандидат медицинских наук Людмила Елизаров заявила, что попытки задержать чихание могут привести к синуситу и другим осложнениям. По словам специалистки, из-за этого также может подняться внутричерепное давление. Кроме того, сдержанное чихание провоцирует развитие болезней органов слуха и носоглотки, так как из-за него слизь, которая должна была выйти из организма, может попасть в слуховую трубу, гайморовы пазухи или лобные пазухи.

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      Алиса Дмитриева
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