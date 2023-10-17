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15:40, 17 октября 2023Забота о себе

Россиянам объяснили опасность сдерживания чихания

Лор-врач Елизарова: попытки задержать чихание могут привести к синуситу

Фото: HBRH / Shutterstock / Fotodom

Чихание — это естественный физиологический процесс, помогающий освободить нос от слизи, попытки задержать его могут привести к синуситу и другим осложнениям, предупредила лор-врач, кандидат медицинских наук Людмила Елизарова. Опасность сдерживания чихания она объяснила россиянам в беседе с журналистами радио Sputnik.

В носовой слизи, как отметила врач, могут содержаться вирусы и бактерии. «Если вы считаете, что в данный момент чихать неуместно, процесс можно сдержать, но для этого потребуется зажать нос и закрыть рот. В таком случае вы все равно чихнете, но сделаете это как бы внутри», — рассказала Елизарова.

Попытки задержать чихание, по словам лора, могут спровоцировать развитие болезней органов слуха и носоглотки. «Когда вы пытаетесь задержать чихание, то давление, которое при этом возникает, бывает направлено внутрь, на носоглотку и задние отделы полости носа, где открывается слуховая труба, гайморовы пазухи, лобные пазухи. То есть в них попадает та самая слизь, которая должна была выйти во время чихания», — предупредила Елизарова. Она также добавила, что в результате этого повышается риск инфицирования слуховой трубы и среднего уха. Кроме того, может развиться синусит и подняться внутричерепное давление.

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    Александра Лисица
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