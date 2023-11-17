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16:32, 17 ноября 2023Интернет и СМИ

Врач раскрыл способ защиты от деменции

Доктор Мясников заявил, что прогулки на природе помогают защититься от деменции

Фото: Pikselstock / Shutterstock / Fotodom

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников заявил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», что прогулки на природе помогают защититься от деменции. Выпуск, в котором специалист раскрыл этот способ, доступен на платформе «Смотрим».

Специалист рассказал о научном исследовании, в котором ученые оценивали, насколько эффективно разные виды активностей помогают предотвратить это заболевание мозга. «Именно ходьба на природе официально рекомендуется для предотвращения деменции», — передал его результаты Мясников.

Доктор объяснил, что во время прогулок на природе у человека «работает созерцание». Он наблюдает за меняющимися пейзажами и таким образом поддерживает активность мозга, заключил врач.

Ранее Мясников рассказал россиянам о продуктах, которые нужно включить в рацион, чтобы защититься от деменции. В частности, он рекомендовал средиземноморскую диету, включающую рыбу, фрукты, оливковое масло и прочее.

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      Мария Большакова
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