Врач раскрыл способ защиты от деменции

Доктор Мясников заявил, что прогулки на природе помогают защититься от деменции

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников заявил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», что прогулки на природе помогают защититься от деменции. Выпуск, в котором специалист раскрыл этот способ, доступен на платформе «Смотрим».

Специалист рассказал о научном исследовании, в котором ученые оценивали, насколько эффективно разные виды активностей помогают предотвратить это заболевание мозга. «Именно ходьба на природе официально рекомендуется для предотвращения деменции», — передал его результаты Мясников.

Доктор объяснил, что во время прогулок на природе у человека «работает созерцание». Он наблюдает за меняющимися пейзажами и таким образом поддерживает активность мозга, заключил врач.

Ранее Мясников рассказал россиянам о продуктах, которые нужно включить в рацион, чтобы защититься от деменции. В частности, он рекомендовал средиземноморскую диету, включающую рыбу, фрукты, оливковое масло и прочее.