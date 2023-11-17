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11:20, 17 ноября 2023Россия

ВСУ попытались атаковать цель на территории России ракетами «Нептун»

МО РФ: силы ПВО сбили две ракеты «Нептун» ВСУ над Чёрным морем у побережья Крыма

Фото: Albert Kosheliev / Globallookpress.com

Украина попыталась атаковать российскую территорию противокорабельными ракетами «Нептун». Сообщение об этом опубликовано в официальном Telegram-канале Минобороны.

Два «Нептуна» были сбиты дежурными средствами противовоздушной обороны неподалеку от берега Крыма около 10:40 мск, уточнили в министерстве.

Целями выпущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ) ракет были объекты на территории России.

Это не первый за последнее время случай применения ВСУ противокорабельных ракет. 9 ноября развернутая в Крыму система противовоздушной обороны сбила еще одну ракету «Нептун». Целью ракеты также был объект на российской территории.

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      Алан Босиков
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