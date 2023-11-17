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16:05, 17 ноября 2023Бывший СССР

ВСУ ударили ракетами Storm Shadow по Херсонской области

Сальдо: ВСУ ударили ракетами Storm Shadow по Херсонской области, их подавили РЭБ

Фото: Anna Voitenko / STAFF / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили ракетами Storm Shadow по Чаплинскому району Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, системы управления ракет были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), в результате чего снаряды отклонились от курса. «Одна ракета упала на открытом пространстве, другая врезалась в нежилое строение. Из людей никто не пострадал», — уточнил глава региона.

Ранее Сальдо сообщал, что российские войска подтянули к селу Крынки в Херсонской области дополнительные силы, устроив «огненный ад» для подразделений ВСУ, которые оказались заблокированы в населенном пункте.

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      Алевтина Запольская
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