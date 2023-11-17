Буякевич: Запад готовится к смене украинской политической элиты

Запад начал подготовку к смене украинской политической элиты, чтобы зафиксировать территориальный статус-кво. Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Максим Буякевич, пишет ТАСС.

По его словам, это происходит на фоне неудач Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте и коррумпированности элит. Буякевич рассказал, что различные каналы, такие как отставные дипломаты и бывшие военные чины НАТО, сообщают об активизации предложений зафиксировать нынешний территориальный статус на Украине в надежде на остановку российской спецоперации.

Ранее бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Лондон начал поиск нового кандидата на президентское кресло в Киеве. «Начался конфликт между Великобританией и США за то, кто должен сохранить контроль хотя бы над формальными руководителями Украины. В Британии, как видно, поддерживают генерала [Валерия] Залужного. ЦРУ выступает за [президента Украины Владимира] Зеленского», — рассказал он.