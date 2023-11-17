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14:43, 17 ноября 2023Мир

Запад начал подготовку к смене украинской политической элиты

Буякевич: Запад готовится к смене украинской политической элиты

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Запад начал подготовку к смене украинской политической элиты, чтобы зафиксировать территориальный статус-кво. Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Максим Буякевич, пишет ТАСС.

По его словам, это происходит на фоне неудач Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте и коррумпированности элит. Буякевич рассказал, что различные каналы, такие как отставные дипломаты и бывшие военные чины НАТО, сообщают об активизации предложений зафиксировать нынешний территориальный статус на Украине в надежде на остановку российской спецоперации.

Ранее бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Лондон начал поиск нового кандидата на президентское кресло в Киеве. «Начался конфликт между Великобританией и США за то, кто должен сохранить контроль хотя бы над формальными руководителями Украины. В Британии, как видно, поддерживают генерала [Валерия] Залужного. ЦРУ выступает за [президента Украины Владимира] Зеленского», — рассказал он.

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      Виктория Кондратьева
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