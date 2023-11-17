Жена Бибера снялась в трусах для рекламы своего бренда

Жена канадского певца Джастина Бибера американская модель Хейли Бибер снялась в откровенном образе для рекламы своего косметического бренда Rhode. Соответствующая публикация появилась на странице марки в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном фото 26-летняя манекенщица позирует перед камерой в розовой футболке и шелковых трусах, лежа на огромном пластиковом диване в виде леденца. При этом ее внешний вид дополняют белые высокие носки. Кроме того, девушка продемонстрировала свою фигуру в боди кремового цвета.

В описании к посту отмечается, что данная фотосессия посвящена запуску нового блеска для губ, который будет включен в ограниченную серию бренда. «22 ноября, в мой день рождения, мы запускаем нашу первую ограниченную серию Peptide Lip Tint. Нежно-розовый оттенок и восхитительный аромат мармеладных конфет», — гласит подпись в сообщении.

Ранее Хейли Бибер также снялась в откровенных образах для рекламы бренда Victoria's Secret. Манекенщица продемонстрировала праздничную коллекцию марки, представ перед камерой в двух комплектах нижнего белья: красном и зеленом. Так, первый состоял из бюстгальтера с треугольными чашками и аппликациями и V-образных трусов на лентах.