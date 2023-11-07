Жена Бибера снялась в нижнем белье для рекламы Victoria's Secret

Жена канадского певца Джастина Бибера американская модель Хейли Бибер снялась в откровенных образах для рекламы бренда Victoria's Secret. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

26-летняя манекенщица продемонстрировала праздничную коллекцию марки, представ перед камерой в двух комплектах нижнего белья: красном и зеленом. Так, первый состоял из бюстгальтера с треугольными чашками и аппликациями и V-образных трусов на лентах.

В то же время второй включал в себя бра на косточках и с эффектом пуш-ап и полупрозрачные трусы. Данный наряд знаменитость дополнила клетчатой рубашкой. «Праздничный сезон приближается», — указала она в подписи.

Ранее в ноябре американская модель Кендалл Дженнер снялась топлес в рекламе праздничной коллекции французского бренда одежды Jacquemus. На размещенном снимке 28-летняя манекенщица позировала, лежа на диване в белых трусах V-образной формы и красном колпаке с белой оторочкой из искусственного меха. При этом она прикрывала обнаженную грудь руками.