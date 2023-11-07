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09:19, 7 ноября 2023Ценности

Кендалл Дженнер снялась топлес в рекламе

Фото: @drewvickers / @jacquemus

Американская модель Кендалл Дженнер снялась топлес в рекламе праздничной коллекции французского бренда одежды Jacquemus. Соответствующая публикация появилась на странице марки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 28-летняя манекенщица позировала, лежа на диване в белых трусах V-образной формы и красном колпаке с белой оторочкой из искусственного меха. При этом она прикрывала обнаженную грудь руками.

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Кроме того, знаменитость предстала перед камерой, сидя на стуле в белом пальто с поднятой ногой, которую обвивала гирлянда. Также она примерила мини-юбку в сочетании с коньками и свитер с серебристой отделкой вместе с лыжными ботинками.

В октябре сестры Кендалл и Кайли Дженнер показали совместное фото в откровенных нарядах в честь Хеллоуина. Знаменитости предстали на размещенных кадрах в образах персонажей фильма «Бэтмен навсегда» — ассистенток злодея Двуликого, которых исполнили актрисы Дрю Бэрримор и Деби Мейзар.

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      Карина Черных
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