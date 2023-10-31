Кайли и Кендалл Дженнер показали совместное фото в откровенных нарядах

Сестры Кендалл и Кайли Дженнер показали совместное фото в откровенных нарядах в честь Хеллоуина. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) последней.

Знаменитости предстали на размещенных кадрах в образах персонажей фильма «Бэтмен навсегда» — ассистенток злодея Двуликого, которых исполнили актрисы Дрю Бэрримор и Деби Мейзар. Так, Кайли Дженнер позировала в черном корсете с глубоким декольте и принтом в виде черепов. Также она надела перчатки и колготки в сетку и уложила волнами черно-красные волосы.

В свою очередь, Кендалл Дженнер примерила кремовый парик с короткими кудрями и белое боди с чашками и шнуровкой в передней части изделия. Кроме того, на ней были пеньюар, украшенный перьями, и кружевные чулки с подвязками.

Ранее в октябре Кендалл Дженнер снялась в образе актрисы Мэрилин Монро на Хеллоуин и была обругана в сети. 27-летняя манекенщица позировала в облегающей черной водолазке и парике со светлыми локонами.