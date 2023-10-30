Кендалл Дженнер снялась в образе Мэрилин Монро и была обругана в сети

Американская модель Кендалл Дженнер снялась в образе культовой актрисы Мэрилин Монро на Хеллоуин и была обругана в сети. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя манекенщица поделилась серией снимков, на которых она позирует в облегающей черной водолазке. Стилисты надели на нее парик со светлыми локонами. Визажисты, в свою очередь, оформили ей брови, нанесли на лицо румяна, а на губы — коричневую помаду.

Поклонники не оценили преображение знаменитости и обругали ее в комментариях под постом, который набрал более четырех миллионов лайков. «Эта семья не оставит Мэрилин в покое», «Что за странная одержимость Кардашьян Мэрилин Монро?», «Вы достаточно использовали ее образ. Не пора ли начать делать что-то свое?», «Спасибо, что не надела ее платье и не порвала его», «Это оскорбление. Она не была похожа на 14-летнего мальчика», — возмущались они.

Ранее Кендалл Дженнер приняла участие в показе модного дома Schiaparelli и подверглась критике в сети. Знаменитость вышла на подиум в рамках Недели моды в Париже в платье длины миди из камней красного цвета. В качестве обуви модельеры подобрали для манекенщицы бежевые туфли на каблуках, а стилисты сделали ей объемную укладку. Комментаторы не оценили медленную походку Дженнер на дефиле.