Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:23, 30 октября 2023Ценности

Кендалл Дженнер снялась в образе Мэрилин Монро и была обругана в сети

Кадр: @kendalljenner

Американская модель Кендалл Дженнер снялась в образе культовой актрисы Мэрилин Монро на Хеллоуин и была обругана в сети. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя манекенщица поделилась серией снимков, на которых она позирует в облегающей черной водолазке. Стилисты надели на нее парик со светлыми локонами. Визажисты, в свою очередь, оформили ей брови, нанесли на лицо румяна, а на губы — коричневую помаду.

Поклонники не оценили преображение знаменитости и обругали ее в комментариях под постом, который набрал более четырех миллионов лайков. «Эта семья не оставит Мэрилин в покое», «Что за странная одержимость Кардашьян Мэрилин Монро?», «Вы достаточно использовали ее образ. Не пора ли начать делать что-то свое?», «Спасибо, что не надела ее платье и не порвала его», «Это оскорбление. Она не была похожа на 14-летнего мальчика», — возмущались они.

Ранее Кендалл Дженнер приняла участие в показе модного дома Schiaparelli и подверглась критике в сети. Знаменитость вышла на подиум в рамках Недели моды в Париже в платье длины миди из камней красного цвета. В качестве обуви модельеры подобрали для манекенщицы бежевые туфли на каблуках, а стилисты сделали ей объемную укладку. Комментаторы не оценили медленную походку Дженнер на дефиле.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      В Махачкале ищут зачинщиков погрома в аэропорту. Глава Дагестана заявил, что прощения не будет никому

      Россияне назвали лучшие для жизни зимой города

      Иностранца выдворили из России за попытку узнать гостайну у пограничника

      На Украине анонсировали «смарт-мобилизацию»

      Названы способы избавиться от опасного косметического дефекта на лице

      Смолов оценил шансы сборной России сыграть на чемпионате мира-2026

      В Москве стали втрое чаще удалять тромбы при инсульте

      На Украине высказались об альтернативе поставок истребителей F-16

      В Госдуме назвали поведение уехавших артистов мерзким

      В России расширят контроль за выводом денег за рубеж

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости