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18:24, 2 октября 2023Ценности

Кендалл Дженнер сравнили с дверью после выхода на подиум

Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер. Кадр: @kyliejenner

Проходку американской модели Кендалл Дженнер на показе модного дома Schiaparelli обругали в сети. На соответствующие комментарии обратили внимание в Page Six.

Знаменитость вышла на подиум в рамках Недели моды в Париже в платье длины миди из камней красного цвета. В качестве обуви модельеры подобрали для манекенщицы бежевые туфли на каблуках, а стилисты сделали ей объемную укладку. Среди прочего телезвезде нанесли на лицо макияж в нюдовых оттенках.

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Комментаторы не оценили медленную ходьбу Дженнер на дефиле, о чем принялись писать в многочисленных постах в соцсетях. «Кендалл очень красивая, но нулевая как модель», «Я бы сравнил ее с дверью — только с ногами», «Дизайнеры специально подобрали для нее самый скучный наряд, потому что всем плевать на Кендалл», «Плохой моделинг», — высказывались они.

В августе Кендалл Дженнер снялась топлес для рекламы бренда Calvin Klein. 27-летняя манекенщица примерила классический костюм, состоящий из пиджака и брюк со стрелками. При этом она отказалась от бюстгальтера, частично продемонстрировав грудь

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    Карина Черных
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