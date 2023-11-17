Жительница ДНР избивала сына ради возвращения мужа с фронта

RT: в ДНР опека оставила сына матери, которая избивала его ради возвращения мужа

В Донецкой народной республике (ДНР) представители органов опеки оставили сына матери, которая избивала его ради возвращения мужа с фронта. Об этом сообщается в Telegram-канале Russia Today (RT).

Сама женщина пояснила изданию, что теперь находится на контроле у надзорных органов. По словам жительницы Донецка, следующее заседание опеки пройдет в начале декабря.

Она подчеркнула, что не выгоняла сына на холод и не морила его голодом. До этого об истязаниях малолетнего заявили соседи семьи.

«Экспертиза показала, что у ребенка нет истощения, у него нормальный вес для его возраста, нет следов побоев», — отметила жительница ДНР.

До этого она утверждала, что один раз сорвалась на мальчика, а кадры отправляла, чтобы вернуть мужа. Знакомые уверяли, что женщина часто выпивала и могла выставить сына на улицу раздетым.

Ранее сообщалось, что в Москве сотрудники полиции задержали 22-летнюю мать, которая избивала годовалого ребенка. Во время допроса россиянка поведала, что семье постоянно не хватало денег, поэтому она не всегда кормила сына. Также женщина не следила за его режимом.