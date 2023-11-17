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07:30, 17 ноября 2023Ценности

Звезда «Эйфории» снялась в купальниках для журнала

Фото: Jacopo Raule / FilmMagic / Getty Images

Американская актриса Сидни Суини снялась в откровенных образах для журнала Women's Health. Соответствующий материал появился на сайте издания.

В рамках фотосессии 26-летняя звезда сериала «Эйфория» примерила несколько слитных купальников. Так, она позировала в бассейне на крыше в желто-синей модели с глубоким декольте и молнией на груди австралийского бренда It's Now Cool. Кроме того, знаменитость запечатлели во время прыжка в воду в красном предмете гардероба с открытой спиной марки Adidas.

В то же время артистка надела обнажающий ягодицы купальник зеленого оттенка с вырезом на спине американского бренда Gigi C. Отмечается, что автором съемки выступил фотограф Деннис Люпольд.

Ранее в ноябре британская актриса, модель и продюсер Милли Бобби Браун показала фото в ультракоротком наряде. 19-летняя звезда сериала «Очень странные дела» предстала перед камерой в ультракороткой джинсовой юбке темно-синего оттенка, которую сочетала с обнажающим живот черным кроп-топом и кожаной курткой.

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      Карина Черных
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