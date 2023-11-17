Звезда КВН раскрыл изнанку работы команды

Звезда КВН, капитан команды «Борцы — Северный десант» Юсиф Юсифов заявил, что образ их коллектива сложился на основе популярного стереотипа о кавказцах. Изнанку работы команды он раскрыл в выпуске шоу «Стереотипы», доступном на YouTube.

«Команда ["Борцы — Северный десант"] создалась на таком сильном стереотипе. (...) Есть такой стереотип, что борьба — это Кавказ», — рассказал Юсифов.

При этом он отметил, что юмористы «Борцов» высмеивают в основном тяжелоатлетов. За основу шуток и миниатюр, подчеркнул капитан команды, было взято распространенное представление о том, что те, кто занимаются тяжелой атлетикой, медлительные и не отличаются выдающимися умственными способностями. «На самом деле, они очень умные. Пожалуйста, не бейте меня», — пошутил кавээнщик.

Ранее Юсифов рассказал о неприятном случае на корпоративе. По словам юмориста, во время выступления один из зрителей выкрикнул оскорбление и кинул в него и коллегу пиалу с горчицей.