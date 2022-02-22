Участник популярной команды КВН рассказал о неприятном случае на выступлении

Участник популярной команды КВН «Борцы — Северный десант» (также известна как «Борцы» и «Сборная СНГ по вольной борьбе») Юсиф Юсифов вспомнил неприятный случай, произошедший с командой во время выступления на новогоднем корпоративе. Историей он поделился в интервью блогеру Андрею Пределину, видео вышло на YouTube.

Юсифов отметил, что огорчивший его инцидент произошел в 2015 или 2016 году. По словам кавээнщика, во время миниатюры, в ходе которой он выступал с товарищем по коллективу, их неожиданно оскорбил один из зрителей. «В какой-то момент я слышу с правой стороны крик, который я не буду сейчас говорить. Человек этим текстом начал разжигать межнациональную рознь», — рассказал юморист.

Следом гость мероприятия кинул в участников команды пиалу с горчицей. Предмет посуды не попал в кавээнщиков, однако находившаяся в нем горчица вылетела и сильно испачкала их, добавил Юсифов. Бросившего пиалу зрителя вывела охрана, а юмористы продолжили выступать несмотря на испачканные наряды.

«У нас было отвратительное просто настроение. Я после этого сказал, что никогда в жизни не буду выступать ни на корпоративах, ни в ресторанах, ни на свадьбах», — описал Юсифов эмоции кавээнщиков после инцидента.

Ранее историей об огорчительном случае на корпоративе поделился участник шоу «Импровизация» на телеканале ТНТ Дмитрий Позов. Он заявил, что нетрезвый зритель попытался помешать выступлению коллектива.