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19:43, 18 ноября 2023Силовые структуры

Адвокат рассказал о последствиях освобождения Саши Солдата

Адвокат Карабанов: близкие жертв Солдата могут возмутиться его освобождением

Фото: Melnikov Dmitriy / Shutterstock / Fotodom

Адвокат Александр Карабанов, работавший с потерпевшими от преступной деятельности ореховской ОПГ, рассказал подробности об освобождении киллера Александра Пустовалова, более известном как Саша Солдат. Об этом он сообщил «Известиям».

Адвокат считает, что каждый имеет право на второй шанс. При этом он не исключил, что родственники жертв могут возмутиться освобождением убийцы. Он добавил, что не видит угрозы жизни для Солдата, так как «самосуда в наше время уже быть не может».

Солдат вышел на свободу спустя 24 года заключения. Его задержали в 1999 году. По версии следствия, он отнял жизнь у около 30 человек, включая сотрудников правоохранительных органов.

Саша Солдат отбывал наказание во Владимирском централе, потом — в ИК-9, которая находится в Тверской области. Во время содержания под стражей с 2017 года он работал сборщиком ритуальных изделий, а затем засольщиком овощей.

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      Варвара Кошечкина
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