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18:44, 18 ноября 2023Россия

Белгородский губернатор сообщил об атаке дрона на инфраструктурный объект связи

Губернатор Гладков заявил об атаке дрона на инфраструктурный объект связи

Фото: Alina Smutko / Reuters

Инфраструктурный объект связи поселке Горьковский Грайворонского городского округа Белгородской области подвергся атаке дрона-камикадзе. Об этом в субботу, 18 ноября, в своем Tekegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В результате детонации два человека пострадали — у мужчин осколочные ранения нижних конечностей», — добавил он.

Руководитель региона также рассказал, что пострадавшие доставлены на скорой в белгородскую городскую больницу №2. Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.

Ранее 18 ноября Вячеслав Гладков сообщил, что за минувшие сутки Вооруженные силы Украины выпустили по Белгородской области около 50 снарядов. Помимо этого, был сбит беспилотный летательный аппарат над селом Ивановская Лисица, добавил он.

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      Игорь Дмитров
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