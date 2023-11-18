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10:51, 18 ноября 2023Россия

ВСУ выпустили по российскому приграничному региону около 50 снарядов

Гладков: ВСУ выпустили по Белгородской области около 50 снарядов за сутки
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Белгородской области около 50 снарядов за минувшие сутки. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В Белгородском районе по селу Солнцевка выпущено четыре артиллерийских снаряда, по селу Щетиновка — один артиллерийский снаряд. (…) В Борисовском районе под минометный обстрел попала окраина села Богун-Городок — установлено два прилета», — говорится в сообщении.

Бойцы ВСУ обстреляли шесть районов 49 снарядами, в том числе выпустив три взрывных устройства с дронов. Помимо этого, был сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над селом Ивановская Лисица, добавил Гладков. По его словам, жители не были ранены, однако разрушения получили хозяйственная постройка и домовладение.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что примерно в 15:30 по московскому времени была пресечена попытка ВСУ совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Как уточнили в ведомстве, над Белгородской областью был уничтожен беспилотник.

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      Кристина Есикова
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