ВСУ выпустили по российскому приграничному региону около 50 снарядов

Гладков: ВСУ выпустили по Белгородской области около 50 снарядов за сутки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Белгородской области около 50 снарядов за минувшие сутки. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В Белгородском районе по селу Солнцевка выпущено четыре артиллерийских снаряда, по селу Щетиновка — один артиллерийский снаряд. (…) В Борисовском районе под минометный обстрел попала окраина села Богун-Городок — установлено два прилета», — говорится в сообщении.

Бойцы ВСУ обстреляли шесть районов 49 снарядами, в том числе выпустив три взрывных устройства с дронов. Помимо этого, был сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над селом Ивановская Лисица, добавил Гладков. По его словам, жители не были ранены, однако разрушения получили хозяйственная постройка и домовладение.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что примерно в 15:30 по московскому времени была пресечена попытка ВСУ совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Как уточнили в ведомстве, над Белгородской областью был уничтожен беспилотник.