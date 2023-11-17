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16:18, 17 ноября 2023Россия

Российские средства ПВО пресекли попытку Украины атаковать Белгородскую область

Минобороны: системы ПВО пресекли попытку ВСУ атаковать с БПЛА территорию России

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Около 15:30 по московскому времени 17 ноября была пресечена попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Об этом журналистам сообщили в министерстве обороны страны.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в заявлении ведомства.

Приграничный российский регион регулярно попадает под обстрелы со стороны Украины. Днем 17 ноября губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что дрон ВСУ атаковал село Новая Таволжанка Белгородской области, сбросив на территорию частного жилого дома взрывчатку. Глава региона также публиковал кадры с места происшествия.

Ранее Минобороны сообщало, что ВСУ попытались атаковать цель на территории России ракетами «Нептун».

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      Евгения Куликова
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