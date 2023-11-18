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13:24, 18 ноября 2023Бывший СССР

В Киеве пожаловались на недостаток боеприпасов на фоне помощи США Израилю

Defense One: Киев жалуется на недостаток боеприпасов на фоне помощи США Израилю

Фото: Stringer / Reuters

Украинские депутаты жалуются на недостаток боеприпасов на фоне решения США перенаправить зарезервированные для Киева снаряды в Израиль. Об этом пишет издание Defense One.

«Ситуация довольно сложная. Интенсивность сильных обстрелов с нашей стороны все ниже и ниже из-за недостатка боеприпасов», — приводит издание слова украинского депутата Егора Черниева на фоне решения США о помощи Израилю.

Депутат Верховной Рады Александра Устинова, в свою очередь, отметила, что часто посещает фронт, но теперь она боится туда приезжать, поскольку «людям буквально нечем стрелять».

В конце октября сообщалось, что США планируют передать Израилю предназначавшиеся для Украины снаряды. По информации Axios, речь идет о десятках тысяч снарядов. При этом ряд официальных лиц США предположил, что перенаправление боеприпасов не окажет немедленного влияния на боеспособность Вооруженных сил Украины.

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      Олег Давыдов
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