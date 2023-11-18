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17:57, 18 ноября 2023Мир

Эрдоган снова назвал действия Израиля в Газе геноцидом

Президент Турции Эрдоган снова назвал действия Израиля в Газе геноцидом

Фото: Saudi Press Agency / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган снова назвал действия Израиля в Газе геноцидом, добавив, что около двух тысяч турецких адвокатов работают над соответствующими жалобами «в нужные места». Об этом в субботу, 18 ноября, сообщает РИА Новости.

«Человек, стоящий во главе этого террористического государства, сейчас заставляет народ Израиля бунтовать. Его конец близок. Это преступление должно быть расследовано на международном уровне», — сказал он, имея ввиду премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Ранее Эрдоган уже обвинял премьера Нетаньяху в «учиненном им геноциде в секторе Газа», добавив, что тот должен предстать перед Международным уголовным судом в Гааге. Нетаньяху в свою очередь обвинил Эрдогана в поддержке терроризма, заявив, что Израиль не будет слушать его нотации.

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      Игорь Дмитров
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