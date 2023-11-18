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10:27, 18 ноября 2023Мир

Главы делегаций АТЭС подождали появившегося под крик чаек Байдена

РИА Новости: главы делегаций АТЭС подождали появившегося под крик чаек Байдена

Фото: Brittany Hosea-Small / Reuters

Главам делегаций Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) пришлось ждать президента США Джо Байдена, который появился в зале заседаний под крик чаек. Об этом пишет РИА Новости.

Участники заключительной встречи глав делегаций на саммите в Сан-Франциско в течение нескольких минут сидели за столом и ждали, когда придет Байден. Уточняется, что лидер США появился в зале под крики чаек и музыку, которые звучали на фоне. Как отмечается, заседание началось на полчаса позже, чем планировалось по расписанию.

Ранее участники саммита АТЭС приняли итоговую декларацию с учетом позиции России. Вице-премьер Алексей Оверчук сообщил, что «спокойный рабочий документ» был согласован путем консенсуса. По его словам, он не содержит токсичных политических сюжетов и обозначает основные экономические проблемы.

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      Кристина Есикова
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