РИА Новости: главы делегаций АТЭС подождали появившегося под крик чаек Байдена

Главам делегаций Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) пришлось ждать президента США Джо Байдена, который появился в зале заседаний под крик чаек. Об этом пишет РИА Новости.

Участники заключительной встречи глав делегаций на саммите в Сан-Франциско в течение нескольких минут сидели за столом и ждали, когда придет Байден. Уточняется, что лидер США появился в зале под крики чаек и музыку, которые звучали на фоне. Как отмечается, заседание началось на полчаса позже, чем планировалось по расписанию.

Ранее участники саммита АТЭС приняли итоговую декларацию с учетом позиции России. Вице-премьер Алексей Оверчук сообщил, что «спокойный рабочий документ» был согласован путем консенсуса. По его словам, он не содержит токсичных политических сюжетов и обозначает основные экономические проблемы.