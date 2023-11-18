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03:28, 18 ноября 2023Россия

Участники саммита АТЭС приняли итоговую декларацию с учетом позиции России

Оверчук: участники саммита АТЭС приняли итоговую декларацию с учетом позиции РФ

Фото: Adrian Wyld / Globallookpress.com

Участники саммита Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС) приняли итоговую декларацию с учетом позиции России, об этом сообщил вице-премьер Алексей Оверчук, возглавляющий российскую делегацию, передает РИА Новости.

Он отметил, что «спокойный рабочий» документ был согласован путем консенсуса. По словам политика, он не содержит токсичных политических сюжетов, обозначает основные экономические проблемы.

Оверчук добавил, что в декларации затрагиваются вопросы климата, цифровой трансформации, прав женщин. Она позволяет «двигаться дальше в рамках перуанского председательства».

По словам вице-премьера, российская делегация считает саммит успешным, на нем удалось добиться консенсуса в непростых условиях. Он сообщил, что на мероприятии Россию приняли доброжелательно, в соответствии с протоколом политиков в Сан-Франциско приветствовали президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден.

Ранее Оверчук рассказал, что делегация России рассказала участникам саммита АТЭС о росте и диверсификации экономики страны. Также он подчеркнул, что происходит качественный рост за счет промышленности и перерабатывающих отраслей, а не за счет добывающих.

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      Марина Совина
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