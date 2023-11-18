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20:54, 18 ноября 2023Мир

Претензии Орбана к ЕС назвали словесной эквилибристикой

Политолог Топорнин назвал претензии Орбана к ЕС словесной эквилибристикой

Фото: Johanna Geron / Reuters

Претензии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к структуре Европейского союза (ЕС) выглядят своеобразно, считает доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. В беседе с «Лентой.ру» он назвал недовольство Будапешта неконструктивным.

Венгрия вправе предложить альтернативные пути

«Я не знаю, что не устраивает Венгрию. Мне кажется, Орбан занимается такой словесной эквилибристикой, постоянно выдвигает какие-то претензии. Ты предложи тогда что-то взамен. Конструктивная критика полезна, но вы тогда предложите, что Венгрия конкретно хочет. Я пока не слышал от Орбана и ни от какого другого лица в правительстве Венгрии каких-то рациональных предложений о том, что именно они хотят изменить», — сказал политолог.

Орбан отличается своеобразными заявлениями, его то в жар, то в холод бросает. Венгрия вообще при Орбане занимает особую позицию, стремясь получить по максимуму, но со своей стороны каких-то усилий не прилагает, чтобы углубить взаимодействие и интеграцию с другими

Николай Топорнинполитолог

Венгрия не выходит из ЕС, несмотря на недовольство

По словам Николая Топорнина, Венгрия уже неоднократно заявляла, что не согласна с миграционной, финансовой, антироссийской политикой, а также многими другими идеями Брюсселя. В то же время он отметил, что страна не спешит покинуть объединение.

Европейский союз — это добровольное объединение, никто туда никого не загоняет. Если Венгрию не устраивает действующая модель, есть пример Великобритании. Великобритания в 2018 году в результате проведенного ранее референдума приняла решение выйти из состава ЕС и сделала это. Как мы видим, прошло уже пять лет, но никаких видимых преимуществ Великобритания не получила

Николай Топорнинполитолог

«Понятно, что в любой интеграционной модели есть определенные слабые звенья. Безусловно, они имеются и в Европейском союзе, но нужно признать, что на сегодняшний день это самое успешное интеграционное объединение в мире, которое существует уже более 70 лет и продолжает развиваться. Наверное, залог такого перспективного будущего в Евросоюзе в том, что он постоянно находится в развитии. Может, есть какие-то отступления, могут быть какие-то ошибки допущены, но нет опыта и вообще похожих интеграционных объединений, с которых можно что-то скопировать, что-то позаимствовать, что-то посмотреть», — добавил он.

18 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз должен отказаться от брюссельской модели. По его мнению, она неустойчива и не имеет будущего. «Я убежден, в Брюсселе сегодня разрушают Европу и ведут ее к разорению», — считает политик.

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