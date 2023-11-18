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19:11, 18 ноября 2023Мир

Орбан предрек Евросоюзу распад из-за политики Брюсселя

Премьер-министр Венгрии Орбан предрек Евросоюзу распад из-за политики Брюсселя
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Yves Herman / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предрек Евросоюзу (ЕС) распад из-за политики Брюсселя, сообщает RTL.

«Я глубоко убежден, что мы должны сказать нет брюссельской модели Европы, потому что она неустойчива или, говоря по-венгерски, не имеет будущего. Я убежден, в Брюсселе сегодня разрушают Европу и ведут ее к разорению», — высказался Орбан. По его мнению, политика Брюсселя «забивает гвозди в крышку гроба» ЕС. «Если так будет продолжаться, мы можем поставить крест на Евросоюзе», — добавил он.

Политик считает, что ЕС развалится, если Брюссель не изменит свою политику. «Мы должны предотвратить это. В наших интересах, чтобы Евросоюз оставался единым. Пусть то, что было собрано с большим трудом, останется целым», — отметил он. Орбан также выразил мнение, что ЕС «надо не покидать, а менять», что возможно только в случае решительных перемен в Брюсселе. «Без перемен придет конец, и он не будет театральным, в нем не будет ничего героического», — подчеркнул он.

Орбан обратил внимание, что Венгрия против «промывки мозгов со стороны брюссельских бюрократов, вторжений мигрантов, гендерной пропаганды, военных фантомов, неподготовленного членства Украины в ЕС и зеленой идеологии, все больше проявляющей коммунистические и даже якобинские симптомы».

Ранее Орбан заявил, что Венгрия никогда не согласится увязать вопрос выделения Украине средств из бюджета ЕС и ее вступление в организацию с возвращением венгерской стороне денег из европейских фондов.

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      Олег Давыдов
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