Венгрия выступила против вступления Украины в ЕС. Почему венгры блокируют переговоры и что это значит для России?

Политолог Олег Бондаренко: Венгрия будет блокировать выплаты Украине от ЕС

Венгрия никогда не согласится увязать вопрос выделения Украине средств из бюджета Европейского союза (ЕС) и ее вступление в организацию с возвращением венгерской стороне денег из европейских фондов. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью радио Kossuth.

«Я хотел бы очень четко обозначить, что несогласие Венгрии на начало переговоров о членстве Украины в ЕС — не предмет торга. Нельзя связывать это с какими-либо денежными вопросами. Надо отдать то, что они должны», — сказал политик.

Глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш отметил, что правительство Венгрии предложило ЕС предоставить Украине статус привилегированного партнера, но не члена в объединении.

Безусловно, стоит предложить Украине какие-то отношения, какое-то привилегированное партнерство, но начинать с ней переговоры нет никакой возможности Гергей Гуйяш глава канцелярии премьер-министра Венгрии

Венгрия блокирует выделение денег ЕС для Украины

В октябре Виктор Орбан пообещал блокировать любое выделение денег Украине со стороны ЕС до получения обоснования необходимости этого шага. Он потребовал давать внятное объяснение необходимости выделения дополнительных траншей Украине, а не выдвигать простое предложение «дать больше денег».

Ранее причиной блокировки Венгрией выделения средств Украине власти называли ситуацию с банком OTP, который был внесен в украинский список «международных спонсоров войны»

Министр иностранных дел Петер Сийярто обещал, что власти Венгрии продолжат блокировать выделение многомиллионной помощи Украине до тех пор, пока украинская сторона не исключит банк из списка.

Дипломат назвал нахождение финансовой организации в данном перечне неприемлемым и подчеркнул, что деятельность крупнейшего банка страны полностью соответствует как национальным, так и международным законам.

Виктор Орбан выразил готовность встретиться с украинской делегацией, чтобы обсудить ситуацию с банком ОТР, а Петер Сийярто потребовал от Украины письменных гарантий невключения банка OTP в список «спонсоров войны». По его словам, все причины, по которым его включили в этот список, были ложными, смехотворными и необоснованными.

Кроме того, член Европейского парламента от Венгрии Иштван Уйхели заявил, что «брюссельская бюрократия» могла стать причиной того, что средства ЕС, предназначенные Венгрии, были выделены Украине.

Предположительно, средства Фонда восстановления и устойчивости, выделенные Венгрии, и средства ЕС из стандартной Многолетней программы финансового развития на 2021-2027 годы для страны пока недоступны, потому что «брюссельская бюрократия» отдает их Украине

Виктор Орбан также предположил, что часть денег ЕС для Венгрии уже передана Украине. Он добавил, что, по его оценкам, ЕС должен венгерской стороне более трех миллиардов евро, поскольку Будапешт выполнил свои финансовые обязательства перед Брюсселем.

В администрации премьер-министра добавил, что Украина не получит средств из бюджета Европейского соююза, пока Венгрии не отдадут ее деньги.

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Эксперт оценил политику Венгрии внутри ЕС как самостоятельную

Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко заявил «Ленте.ру», что руководство Венгрии ведет очень самостоятельную политику во всех отношениях и в политическом смысле не подчиняется ЕС. По его словам, в этой ситуации европейские бюрократы пытаются найти управу на Венгрию и возможным решением видят бюджетное управление.

На данный момент Венгрия больше получает выгоды от членства в ЕС. Она продолжит пользоваться довольно успешно своей политикой, в любой критический момент говорить, чтобы сначала им выплатили средства, а потом только обсуждать, чтобы какой-то другой стране выделять деньги Олег Бондаренко политолог, директор Фонда прогрессивной политики

3 октября газета The Financial Times (FT) со ссылкой на чиновников, знакомых с ситуацией сообщила, что Еврокомиссия разморозит проект финансирования Венгрии на сумму 13 миллиардов евро, заблокированный ранее из-за проблем с верховенством закона в стране. По словам собеседников издания, решение было принято с расчетом, что Венгрия в ответ увеличит финансовую поддержку Украины.

Венгрия стала главным противников переговоров по вступлению Украины в ЕС

8 ноября председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что организация рекомендует начать переговоры о вступлении в ЕС Украины. Такую рекомендацию орган дал после оценки прогресса в выполнении странами поставленных задач по реформам.

Петер Сийярто указал на абсурдность принятия Украины в ЕС. Он объяснил, что в условиях несоблюдения свободы слова и СМИ, а также нежелания проводить выборы нельзя оценивать соблюдение принципов верховенства права в стране.

На Украине война, поэтому мы видим, что не соблюдаются свобода СМИ и свобода слова, видим, что выборы не проводят Петер Сийярто министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии

Он также назвал условие для приема Украины в ЕС и подчеркнул, что для этого конфликт в стране должен завершиться. По его мнению, государство не стоит присоединять к организации из-за угрозы войны, иначе она распространится на территорию самого блока.

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Венгрия блокирует вступление Украины в ЕС из-за ситуации в Закарпатье

Также в Министерстве иностранных дел (МИД) Венгрии заявили, что страна не поддержит вступление Украины в Европейский союз до тех пор, пока соседняя страна не восстановит права венгров, проживающих в Закарпатье.

Венгрия считает, что на Украине угнетаются права венгров в Закарпатской области. Она будет делать все возможное для того, чтобы этих венгров защитить согласно своему представлению. Олег Бондаренко политолог, директор Фонда прогрессивной политики

Петер Сийярто отметил, что из-за военного конфликта Венгрия была готова отложить вопрос восстановления прав закарпатских венгров на уровень до 2015 года. Однако из-за принятия ряда законов в 2022 году, касавшихся языковых прав меньшинств на Украине, венгерская сторона пересмотрела свою позицию.

Законодательство о национальных меньшинствах на Украине 13 декабря 2022 года Верховная Рада Украины приняла закон о национальных меньшинствах. Он гарантирует представителями нацменьшинств права и свободы, в том числе на использование своего языка «частно и публично, в устной и письменной формах», но «в пределах, не противоречащих закону». Согласно закону национальным меньшинством считается группа граждан Украины, которые не являются этническими украинцами, традиционно проживают на территории Украины, но при этом являются неотъемлемой, интегрированной и органичной частью украинского общества. Однако в тексте закона отмечается, что права представителей нацменьшинств могут быть ограничены в интересах национальной безопасности, территориальной целостности и общественного порядка. В 2023 году Венгрия и Румыния обратились в Венецианскую комиссию по этому закону. Она вынесла замечания по закону, в том числе в части ущемления прав на использование языка представителями национальных меньшинств.

По его словам, примерно 10 лет назад украинские власти начали ограничивать права этнических венгров, которые проживают в Закарпатье. Он подчеркнул, что пострадали культурно-исторические символы венгерской нации, а люди лишились возможности вести полноценное обучение детей в школах и вузах на родном языке.

Из-за вопроса этнических венгров на Украине Венгрия будет и дальше блокировать любые выплаты в отношении соседней страны из бюджета ЕС и будет запрещать любые поставки оружия украинской стороне, отметил Олег Бондаренко

Он добавил, что Венгрия претендует на то, чтобы у венгров на Украине был особый статус, чтобы они имели своих представителей на всех уровнях власти, что сейчас никак не закреплено на уровне законодательства.

Венгрия будет этого добиваться всеми силами, поэтому в этом смысле интересы России и Венгрии, в известной степени, схожи Олег Бондаренко политолог, директор Фонда прогрессивной политики

По его мнению, в какой-то момент эта проблема нацменьшинства может перевести нынешнее дипломатического противостояние Будапешта и Киева к военным действия Венгрии на Украине, но только в ситуации, если на Западную Украину какая-нибудь другая страна — например Польша — введет свои войска. В этой ситуации венгерский контингент может зайти на территорию Закарпатья с целью защиты венгров.