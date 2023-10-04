Венгрия потребовала от Украины письменных гарантий работы банка ОТР

Глава МИД Венгрии Сийярто: Будапешт требует от Киева гарантий работы банка ОТР

Будапешт требует от Киева письменных гарантий невключения банка OTP в список «спонсоров войны». Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.

«Все причины, по которым банк ОТР включили в список спонсоров войны, были ложными, смехотворными и необоснованными. Поэтому мы считаем естественным, чтобы ОТР в списке не фигурировал», — заявил дипломат.

Глава МИД также добавил, что сам процесс все равно вызывает серьезные опасения у венгерской стороны. По мнению Сийярто, если банк был включен в подобный список на «такой смехотворной основе», то это может произойти и в будущем в любое время.

Ранее стало известно, что Венгрия вынудила Украину исключить крупнейший венгерский банк OTP Bank из списка «международных спонсоров войны».