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05:54, 4 октября 2023Мир

Венгрия вынудила Украину пойти на редкую уступку

Newsweek: Венгрия вынудила Киев исключить OTP Bank из списка спонсоров войны

Фото: Laszlo Balogh / Reuters

Венгрия, которая является «союзником» президента России Владимира Путина, вынудила Украину пойти на редкую уступку. Так, Киев исключил крупнейший венгерский банк OTP Bank из списка так называемых «международных спонсоров войны», пишет Newsweek.

В публикации отмечается, что Киев исключил OTP Bank из черного списка в надежде, что в ответ Будапешт согласится на выделение Евросоюзом средств на военные нужды Украины.

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Однако решение Национального агентства по предотвращению коррупции Украины (НАПК) было принято на фоне заявлений ЕС о возможной разморозке средств из европейских фондов «для страны, чей премьер-министр Виктор Орбан считается союзником президента России».

Ранее Венгрия предложила Евросоюзу вдвое сократить пакет помощи Украине размером в 50 миллиардов евро. Предполагалось, что Киев его будет получать в течение четырех лет.

В сентябре Еврокомиссия предложила новый пакет помощи Украине на 50 миллиардов евро. «Это поможет в будущем Украине заново отстроить современную и процветающую страну», — отметила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

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