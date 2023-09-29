Орбан заподозрил ЕС в передаче Украине денег для Будапешта

Премьер Венгрии Орбан: часть денег ЕС для Будапешта уже могли передать Киеву

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предположил, что часть денег Европейского Союза (ЕС) для Будапешта уже передана Киеву. Об этом он заявил в эфире радио Kossuth.

«Может быть, что часть их уже на Украине. Когда нет денег, чтобы дать Украине ранее обещанные объемы, а мы обещаем дать новые и есть кто-то, кто денег не получил, то разумно предположить, что этих денег уже нет», — заявил премьер.

Он добавил, что, по его оценкам, ЕС должен Венгрии более трех миллиардов евро, поскольку Будапешт выполнил свои финансовые обязательства перед Брюсселем.

Ранее Орбан заявил, что Венгрия не будет поддерживать Украину ни на одной международной площадке, пока Киев не вернет права закарпатским венграм. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто также предупреждал, что до урегулирования вопроса Венгрия не будет поддерживать вступление Украины в ЕС и НАТО.