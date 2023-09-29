Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:58, 29 сентября 2023Мир

Орбан заподозрил ЕС в передаче Украине денег для Будапешта

Премьер Венгрии Орбан: часть денег ЕС для Будапешта уже могли передать Киеву
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Vadim Ghirda / AP

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предположил, что часть денег Европейского Союза (ЕС) для Будапешта уже передана Киеву. Об этом он заявил в эфире радио Kossuth.

«Может быть, что часть их уже на Украине. Когда нет денег, чтобы дать Украине ранее обещанные объемы, а мы обещаем дать новые и есть кто-то, кто денег не получил, то разумно предположить, что этих денег уже нет», — заявил премьер.

Он добавил, что, по его оценкам, ЕС должен Венгрии более трех миллиардов евро, поскольку Будапешт выполнил свои финансовые обязательства перед Брюсселем.

Ранее Орбан заявил, что Венгрия не будет поддерживать Украину ни на одной международной площадке, пока Киев не вернет права закарпатским венграм. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто также предупреждал, что до урегулирования вопроса Венгрия не будет поддерживать вступление Украины в ЕС и НАТО.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
    Максим Габриелян
    Обсудить
    Последние новости

    WADA допустило нарушения при оповещении Валиевой о положительной допинг-пробе. Как это скажется на ходе дела?

    В Счетной палате отчитались об исполнении российского бюджета

    Летевшие из Антальи россияне сняли видео из подавшего сигнал бедствия самолета

    В Австрии заявили о переоценке успехов ВСУ на Западе

    В ЕС выразили готовность оказать гуманитарную помощь жителям Карабаха

    В Москве выставили на продажу плюшевых крыс из IKEA за 10 миллионов рублей

    В США заявили о трудностях в производстве новых вооружений из-за Украины

    Токаев заявил о готовности России и Украины к переговорам

    В Подмосковье очевидцы сняли на видео водителя автобуса за просмотром порно

    На Украине заочно осудят Януковича

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости