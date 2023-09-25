Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:03, 25 сентября 2023Мир

Орбан назвал условия поддержки Украины на международных площадках

Будапешт не поддержит Украину, пока Киев не вернет права закарпатским венграм

Фото: Michaela Rehle / Reuters

Будапешт не будет поддерживать Украину ни на одной международной площадке, пока Киев не вернет права закарпатским венграм. С таким заявлением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его цитирует агентство Reuters.

«Мы не будем поддерживать Украину ни в одном вопросе в международной жизни, пока там не вернут предыдущие законы, гарантировавшие права закарпатских венгров», — сказал он, выступая в национальном парламенте.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не станет поддерживать движение Украины в сторону Евросоюза и НАТО, пока Киев не восстановит права закарпатских венгров.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский подтвердил прибытие танков Abrams на Украину

    Стали известны зарплатные ожидания россиян с высшим образованием

    Россиянам предложили сдавать бутылки за деньги у метро

    Бывшую замглавы Минкульта России оставили под арестом до декабря

    Орбан назвал условия поддержки Украины на международных площадках

    Туриста на Филиппинах перепутали с тезкой-преступником и посадили на пять лет

    Минобороны сообщило об уничтожении БПЛА над Белгородской областью

    В России высказались о продвижении диалога по Украине после Генассамблеи ООН

    МЦД захотели продлить за пределы Московской области

    Детский тренер Дзюбы оценил ответ игрока на вопрос о примирении с Семаком

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости