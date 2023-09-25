Орбан назвал условия поддержки Украины на международных площадках
Будапешт не поддержит Украину, пока Киев не вернет права закарпатским венграм
Будапешт не будет поддерживать Украину ни на одной международной площадке, пока Киев не вернет права закарпатским венграм. С таким заявлением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его цитирует агентство Reuters.
«Мы не будем поддерживать Украину ни в одном вопросе в международной жизни, пока там не вернут предыдущие законы, гарантировавшие права закарпатских венгров», — сказал он, выступая в национальном парламенте.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не станет поддерживать движение Украины в сторону Евросоюза и НАТО, пока Киев не восстановит права закарпатских венгров.