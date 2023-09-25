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16:29, 25 сентября 2023Мир

Великобритания анонсировала поставку дополнительных боеприпасов Украине

Великобритания в ближайшее время поставит Украине дополнительные боеприпасы

Фото: Radio Free Europe / Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko / Reuters

Великобритания в ближайшее время поставит Украине дополнительные боеприпасы и оборудование. Об этом говорится в заявлении на сайте правительства королевства.

«Великобритания по-прежнему полностью привержена поддержке Украины: еще 2,3 миллиарда фунтов выделены на дальнейшую военную поддержку до конца 2023 года, а дополнительные боеприпасы и оборудование будут доставлены в ближайшие месяцы», -— анонсировано в документе.

Ранее вице-премьер страны Оливер Дауден заявил, что Великобритания в случае необходимости готова «годами» оказывать Украине поддержку в конфликте. Он пообещал, что Лондон будет помогать Киеву любой ценой.

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    Семен Александров
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