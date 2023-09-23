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05:17, 23 сентября 2023Мир

Вице-премьер Британии пообещал Украине многолетнюю поддержку

Вице-премьер Дауден: Британия готова годами поддерживать Киев, если потребуется
Оливер Дауден

Оливер Дауден. Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Великобритания в случае необходимости готова «годами» оказывать Украине поддержку в конфликте, заявил вице-премьер страны Оливер Дауден. Его слова приводит РИА Новости.

Он пообещал, что Лондон будет помогать Киеву любой ценой. «Чего бы это ни стоило. Неделями, месяцами, если потребуется, то годами», — подчеркнул Дауден во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

Ранее министерство обороны Великобритании призналось, что страна могла передать Украине «ядовитую» технику. Уточняется, что свыше 2000 единиц британского вооружения могут содержать потенциально опасные материалы из асбеста в своих корпусах, включая танки Challenger 2, боевые машины пехоты Warrior и бронетранспортеры Bulldog.

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    Марина Совина
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