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09:41, 22 сентября 2023Мир

В Британии признались в возможной поставке Украине «ядовитой» техники

Express: Великобритания могла поставить Украине технику с ядовитым асбестом

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Министерство обороны Великобритании призналось, что Лондон мог поставить Украине около 2000 единиц техники, в корпусе которой содержится ядовитый асбест. Об этом сообщает издание Daily Express.

По данным издания, более 2000 единиц британского вооружения могут содержать потенциально опасные материалы из асбеста в своих корпусах, в том числе танки Challenger 2, боевые машины пехоты Warrior и бронетранспортеры Bulldog.

Отмечается, что воздействие асбеста может стать причиной мезотелиомы, формы рака, и тяжелого рубцевания легких, а те, кто контактировал с ним, могут страдать спустя годы после заражения.

Ранее глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли объяснил задержку поставок Западом ракет дальнего радиуса действия Украине. По его словам, страны Запада, в том числе США и Германия, могут не принимать решения о поставках Киеву таких ракет, поскольку опасаются возможной эскалации со стороны России.

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    Семен Александров
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